Внесение правок под задачи SEO-оптимизации на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки158 просмотров

ТЗ во вложении.

Доступы к ФТП и админ.панеле будут уже на этапе начала работ.

Сейчас нужна предварительная оценка с диапазоном времени.

Drupal
6 лет назад
HelenM
Елена 
44 года
11 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

SYuri
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$30
3 дня
Юрий показал себя как отличный специалист и приятный по коммуникации человек. При выборе исполнителя ключевым стал тот факт, как Юрий оценивал задачу. В ходе работы было много вопросов со стороны SEO-специалиста, Юрий пошел на встречу и помог с инструкцией, даже видео записал. Своим выбором программиста довольны. Планируем работать с Юрием и далее по сайтам на Drupal.
Приятный, грамотный, заказчик! Всегда на связи, быстрые развернутые ответы, моментальная оплата. все четко и быстро! буду рад дальнейшему сотрудничеству! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

SYuri
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад