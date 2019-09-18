Создать сайт на основе шаблона на bootstrap для CMS WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен23 заявки840 просмотров

К дизайну сайта строгих требований к расположению, размеру, виду блоков и фильтров нет.

Вы можете выбрать любой наиболее подходящий шаблон и кастомизировать его под

задачу.

Задание: подобрать адаптивный шаблон  на bootstrap для CMS WordPress, разработать на нём сайт по аренде земельных участков. 

Основной функционал:·        Создание карточки объекта в админке.В редакторе страницы должны быть поля при заполнении которых формируется карточка объекта:

  • Номер объекта
  • Заголовок
  • Загрузка изображений для слайдера
  • Загрузка изображения для блока preview
  • Расположение объекта. Отдельные поля: область,район, поселок
  • Выбор расположения на карте Google maps
  • Площадь объекта в гектарах (Га)
  • Срок аренды объекта (кол-во лет)
  • Стоимость аренды (Euro)
  • Подробное описание·        Поиск по фильтрам: области Украины, площадьземельного участка, стоимость аренды.·
  • Мультиязычность, переключение языков RU/EN.Английский по умолчанию.·
  • Форма обратной связи.·
  • Слайдер.
Описание основных страниц:

 

Главная, блоки:

1. Фильтр поиска.  Дропдауны:·        Область. При клике на дропдаун выпадает список областей, которые были добавлены в карточках объектов в алфавитном порядке.

Возможность выбрать несколько или все области.·        Площадь. При клике выпадает список размеров площади объекта, значения от 0 до 100 000 + Га (см. на изображении «Объекты.png» во вложениях).Для осуществления поиска должно быть выбрано хотя бы однозначение из любого дропдауна. Результаты поиска отображаются на странице

«Объекты» с соответствующими выбранными фильтрами. Изображение – бекграунд блока. Заглавие описание.

2. Последние предложения. 8 – 12 превью карточек объекта с информацией из карточки объекта. Отображение последних объектов, которые были добавлены. При клике на «Подробнее» переход на страницу объекта. При клике на «Смотреть все предложения» - переход на страницу «объекты», без выбранных фильтров.

3. Наши услуги. Превью услуг, при клике на «Подробнее» переход на страницу услуги.

4. Форма обратной связи. Объекты: Фильтр и превью карточек товара аналогично, как и на главной странице. По умолчанию, загружаются карточки в порядке убывания по дате

добавления. Возможность сортировки по фильтрам и дозагрузка большего количества

карточек при клике на «Загрузить еще».

Страница объекта: Описание формируется на основе полей, заполненных при создании карточки товара. Слайдер должен перелистывать изображения и увеличивать при клике. При клике на карту Google Maps она должна

открываться в Pop-up окне в большем размере.

«Похожие блоки»- блок с превью карточек объекта, которые входят в диапазон площади просматриваемого объекта (на основе значений фильтра площади). При клике на «Смотреть больше» должна открываться страница «Объекты» с выбранным фильтром площади, в который входит просматриваемая карточка объекта. 

Прошу в заявке указать сроки и стоимость выполнения заказа.

BootstrapWordPress
6 лет назад
Karnavalos
Игорь 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$525
14 дней
Руслан получил задачу, самостоятельно, без лишних вопросов, её изучил и сдал работу чётко в обозначенные сроки. Такого специалиста смело рекомендую для сотрудничества.
Четкое ТЗ и своевремення оплата. Сотрудничеством доволен. Рекомендую Игоря!

Заявки фрилансеров

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад