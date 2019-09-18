Создать сайт на основе шаблона на bootstrap для CMS WordPress

К дизайну сайта строгих требований к расположению, размеру, виду блоков и фильтров нет.

Вы можете выбрать любой наиболее подходящий шаблон и кастомизировать его под

задачу.

Задание: подобрать адаптивный шаблон на bootstrap для CMS WordPress, разработать на нём сайт по аренде земельных участков.

Основной функционал:· Создание карточки объекта в админке.В редакторе страницы должны быть поля при заполнении которых формируется карточка объекта:

Номер объекта

Заголовок

Загрузка изображений для слайдера

Загрузка изображения для блока preview

Расположение объекта. Отдельные поля: область,район, поселок

Выбор расположения на карте Google maps

Площадь объекта в гектарах (Га)

Срок аренды объекта (кол-во лет)

Стоимость аренды (Euro)

Подробное описание· Поиск по фильтрам: области Украины, площадьземельного участка, стоимость аренды.·

Мультиязычность, переключение языков RU/EN.Английский по умолчанию.·

Форма обратной связи.·

Слайдер.

Дропдауны:· Область. При клике на дропдаун выпадает список областей, которые были добавлены в карточках объектов в алфавитном порядке.

Возможность выбрать несколько или все области.· Площадь. При клике выпадает список размеров площади объекта, значения от 0 до 100 000 + Га (см. на изображении «Объекты.png» во вложениях).Для осуществления поиска должно быть выбрано хотя бы однозначение из любого дропдауна. Результаты поиска отображаются на странице

«Объекты» с соответствующими выбранными фильтрами. Изображение – бекграунд блока. Заглавие описание.

2. Последние предложения. 8 – 12 превью карточек объекта с информацией из карточки объекта. Отображение последних объектов, которые были добавлены. При клике на «Подробнее» переход на страницу объекта. При клике на «Смотреть все предложения» - переход на страницу «объекты», без выбранных фильтров.

3. Наши услуги. Превью услуг, при клике на «Подробнее» переход на страницу услуги.

4. Форма обратной связи. Объекты: Фильтр и превью карточек товара аналогично, как и на главной странице. По умолчанию, загружаются карточки в порядке убывания по дате

добавления. Возможность сортировки по фильтрам и дозагрузка большего количества

карточек при клике на «Загрузить еще».

Страница объекта: Описание формируется на основе полей, заполненных при создании карточки товара. Слайдер должен перелистывать изображения и увеличивать при клике. При клике на карту Google Maps она должна

открываться в Pop-up окне в большем размере.

«Похожие блоки»- блок с превью карточек объекта, которые входят в диапазон площади просматриваемого объекта (на основе значений фильтра площади). При клике на «Смотреть больше» должна открываться страница «Объекты» с выбранным фильтром площади, в который входит просматриваемая карточка объекта.

Прошу в заявке указать сроки и стоимость выполнения заказа.