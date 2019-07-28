Программист для установки ИМ на WP WooCommerce

Салют коллеги!

Ищу ответственного исполнителя для реализации несложного ИМ на WP

https://yadi.sk/d/3Mznyndo6Wv-Cw - ссылка на функционал сайта

ТЗ пишется, так что если что то вдруг непонятно спрашивайте

Верстка уже в процессе и будет в течении 10 дней готова

Работа через БС

Ребята, если у вас отрицательные отзывы или вовсе их нет - будьте добры, не пишите