Программист для установки ИМ на WP WooCommerce

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок204 просмотра

Салют коллеги! 

Ищу ответственного исполнителя для реализации несложного ИМ на WP 

https://yadi.sk/d/3Mznyndo6Wv-Cw - ссылка на функционал сайта

ТЗ пишется, так что если что то вдруг непонятно спрашивайте

Верстка уже в процессе и будет в течении 10 дней готова

Работа через БС 

Ребята, если у вас отрицательные отзывы или вовсе их нет - будьте добры, не пишите

WooCommerceWordPress
6 лет назад
NEW_LEVEL
Роман 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 дней назад

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