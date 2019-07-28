Внести правки на сайте на umi.cms

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Закрыт4 заявки165 просмотров

поменять текст во всплывающих окнах форм заявки

поставить на главную блок с 3-мя картинками - 

Бонус на ваш выбор  за каждое второе окно в заказе:

- ручка с ключом (защита от открывания деть ми)

- набор по уходу за окнами

- москитная сетка

убрать скайп и icq из шаки и из подвала, заменить на кнопку whatsapp

Сделать всплывающее окно (поп-апп) открывался только для уходящих с сайта

оплата через безопасную сделку

6 лет назад
pawellcom
Павел 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров