Внести правки на сайте на umi.cms

поменять текст во всплывающих окнах форм заявки

поставить на главную блок с 3-мя картинками -

Бонус на ваш выбор за каждое второе окно в заказе:

- ручка с ключом (защита от открывания деть ми)

- набор по уходу за окнами

- москитная сетка

убрать скайп и icq из шаки и из подвала, заменить на кнопку whatsapp

Сделать всплывающее окно (поп-апп) открывался только для уходящих с сайта

оплата через безопасную сделку