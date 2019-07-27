Доработка сайта bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок212 просмотров

Необходима доработка интерфейса, функциональности и настройка обмена заказами с 1С на стороне сайта.

6 лет назад
partner-china
Василий 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров