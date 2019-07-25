Нам необходим еще 1 программист в команду, который имеет достаточный опыт и уже съел хотя бы пару Чихуахуа в вопросах автоматизации бизнес-процессов в стандартном конструкторе бизнес-процессов Б24. Уровень решаемых задач - "поддержка ...
Программист 1С-Битрикс
Есть задача по доработке сайта на 1С-Битрикс. В доработку входит как верстка новых страниц, так и бэкэнд часть. Нужен опытный
программист, так как задачи не тривиальные.
Кандидатам отправлю более детальную информацию.
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