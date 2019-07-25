Программист 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок139 просмотров

Есть задача по доработке сайта на 1С-Битрикс. В доработку входит как верстка новых страниц, так и бэкэнд часть. Нужен опытный

программист, так как задачи не тривиальные.

Кандидатам отправлю более детальную информацию.

6 лет назад
weblancermanager
Козак 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

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