Здравствуйте, нужен программист по WP для доработки интернет магазина, да, именно программист, не просто специалист который знает как натянуть лендинг на WP, тут нужны более серьезные знания. При ответе, просьба указать какой ...
Быстрая тема Wordpress с нуля вместо имеющейся
Несколько лет назад сделали тему для сайта https://bit.ly/2K4IKGX на основе одной из имеющихся тем. Со временем тема дорабатывалась и изменялась. Сейчас она медленная и содержит много лишнего кода. Мне нужна максимально быстрая тема с необходимым функционалом и таким же дизайном.
Что нужно:
- создать и сверстать новую тему
- провести ревизию плагинов и поотключать ненужные или заменить их кастомным быстрым решением
Требования:
- минимум обращений в базу данных
- минимум подключаемых js и минимальный размер js кода
- минимум css стилей и файолов (ничего лишнего)
- сохранение текущего функционала (отдельные моменты можно обсуждать)
В заявке указывайте или Ваш подход к решению задачи или показывайте примеры своих быстрых тем с нуля. Обязательно пишите примерную стоимость и сроки работы.
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