Быстрая тема Wordpress с нуля вместо имеющейся

Несколько лет назад сделали тему для сайта https://bit.ly/2K4IKGX на основе одной из имеющихся тем. Со временем тема дорабатывалась и изменялась. Сейчас она медленная и содержит много лишнего кода. Мне нужна максимально быстрая тема с необходимым функционалом и таким же дизайном.

Что нужно:

- создать и сверстать новую тему

- провести ревизию плагинов и поотключать ненужные или заменить их кастомным быстрым решением

Требования:

- минимум обращений в базу данных

- минимум подключаемых js и минимальный размер js кода

- минимум css стилей и файолов (ничего лишнего)

- сохранение текущего функционала (отдельные моменты можно обсуждать)

В заявке указывайте или Ваш подход к решению задачи или показывайте примеры своих быстрых тем с нуля. Обязательно пишите примерную стоимость и сроки работы.