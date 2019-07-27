Перестали давно уже работать некоторые настройки темы avada Version 4.0.3, в вородпресс сайт corona.ru требуется скорее всего обновление темы AVADA, так как с 2016 его не было или сделать так чтобы все настройки темы работали.
Сделать список доработок на WordPress
Добрый день!
Вот по этому сайту http://ookaschool.ru нужно реализовать вот этот список доработок
https://docs.google.com/document/d/1AVDpvqQnRBYiPLAYUPkjFkqV36eVSAsuRe2t3lfMIDM/edit#
Напишите вашу стоимость и сроки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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