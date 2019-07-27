Сделать список доработок на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок172 просмотра

Добрый день!

Вот по этому сайту http://ookaschool.ru нужно реализовать вот этот список доработок 

https://docs.google.com/document/d/1AVDpvqQnRBYiPLAYUPkjFkqV36eVSAsuRe2t3lfMIDM/edit#

Напишите вашу стоимость и сроки.

WordPress
6 лет назад
utkoff
Игорь 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
6 лет назад
$70
3 дня
Escrow
Виталий, прекрасный специалист! Все сделал вовремя и качественно, рекомендую!
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Заявки фрилансеров

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
6 лет назад