Подправить корзину на вордпресс

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок198 просмотров

Доработка корзины

  • в корзине перевести слова заголовков на укр.
  • перевести 
    • перевести кнопку внизу - оновити
    • Your order - Ваше замовлення
    • Showing the single result - Знайдено товарів: кол-во товара
3. поместить текст "оформити замовлення" в поля кнопки, а также убрать  вывод значения “проміжний підсумок” - из страницы оформления заказа страницы и всех последующих

4. убрать блок "платіжна адреса"

WordPress
6 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$2
1 день
Работа была выполнена в сроки, согласно ТЗ. Без замечаний. Рекомендуем к сотрудничеству.
Было снова приятно поработать с Екатериной. Понятное ТЗ, никаких проблем с оплатой. Высокий профессионализм! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад