Joomla 2.5 + VM 2.6 Заставить работать Captcha

Несколько лет назад сделали тему для сайта https://bit.ly/2K4IKGX на основе одной из имеющихся тем. Со временем тема дорабатывалась и изменялась. Сейчас она медленная и содержит много лишнего кода. Мне нужна максимально быстрая тема с необходимым функционалом и ...