Ищем специалиста, который не допустит, чтобы в один прекрасный день наши сайты «встали колом». Он будет создавать техническую часть ресурса, писать программный код. Добавлять новый функционал. Следить за работоспособностью сайта, хостингами, доменами, серверами. Своевременно выявлять ...
Prestashop правки
Необходимо сделать правки
Вот ТЗ https://yadi.sk/d/ll0Lq_Y1NUnvNA
Пожалуйста сразу пишите цену
Сроки срочные
За срочность готов доплатить
Заявки фрилансеров
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