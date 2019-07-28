Prestashop правки

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки122 просмотра

Необходимо сделать правки

Вот ТЗ https://yadi.sk/d/ll0Lq_Y1NUnvNA

Пожалуйста сразу пишите цену

Сроки срочные

За срочность готов доплатить

PrestaShop
6 лет назад
el9rt
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров