форма сверстанна с помошю бутстрап 4.нужно вывести через ajaxForm, с валидацией полей(чтобы поля просто подсвечивались красным с текстом) и чтобы после отпраки формы сама форма исчезала и на ее месте появлялось уведомление об успехе
Вывеси модальное окно- MODX
Форма сверстанна с помошю бутстрап 4.нужно вывести через ajaxForm, с валидацией полей(чтобы поля просто подсвечивались красным с текстом) и чтобы после отпраки формы сама форма исчезала и на ее месте появлялось уведомление об успехе
на этом сайте http://diva-tours.ru/#stoimist
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $8Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Всем привет, необходимо сделать натяжку верстки сайта визитки на wordpress, подробное ТЗ после собеседованияЗавершен6 лет назад
Необходимо правки по сайту на WordPress. Сделать 2 фильтра заведений и мероприятий + другие небольшие правки. Требования: умение работать с ACF, уметь доработать готовые плагины, смена урл по хтассес и файл function.Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Нужна помощь по доработке - внешнего вида фильтра товара в стандартном интернет магазине битрикс. - в форме заказа товара поправить условие выбора товара. - добавить в карточке товара ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $3
Добрый день На странице http://www.pisheprom-rb.ru/distribyutoram есть форма при нажатии на "Отправить запрос". Нужно добавить красные звездочки на обязательные поля https://yadi.sk/i/8BvswNiqQ8TSuw Задача минутная для того, кто знает. От меня отзыв)) ...Завершен6 лет назад
Необходима доработка интерфейса, функциональности и настройка обмена заказами с 1С на стороне сайта.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Редизайн сайта CMS OpenCart тут т3 https://docs.google.com/document/d/1DJ7ZqzSLRaW38J2pbt_TTubNHDdiNjRnaAGg81o_zkw/edit?usp=sharingСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1
Доработка корзины в корзине перевести слова заголовков на укр.перевести перевести кнопку внизу - оновитиYour order - Ваше замовленняShowing the single result - Знайдено товарів: кол-во товара3. поместить текст "оформити замовлення" в поля кнопки, а также убрать вывод ...Завершен6 лет назад
- $50
На форуме сломался редактор сообщений - текст не вбивается в поле, ищу человека который починитСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $12
В формах заказа и контактах. Вроде все настроено - но не работает. Нужно разобраться срочно!Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт6 лет назад