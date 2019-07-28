Вывеси модальное окно- MODX

Форма сверстанна с помошю бутстрап 4.нужно вывести через ajaxForm, с валидацией полей(чтобы поля просто подсвечивались красным с текстом) и чтобы после отпраки формы сама форма исчезала и на ее месте появлялось уведомление об успехе

на этом сайте http://diva-tours.ru/#stoimist