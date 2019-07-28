Вывеси модальное окно- MODX

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки169 просмотров

Форма сверстанна с помошю бутстрап 4.нужно вывести через ajaxForm, с валидацией полей(чтобы поля просто подсвечивались красным с текстом) и чтобы после отпраки формы сама форма исчезала и на ее месте появлялось уведомление об успехе

на этом сайте http://diva-tours.ru/#stoimist

BootstrapMODX
6 лет назад
modmor
Попков 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров