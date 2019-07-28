В наличии VPS ( root доступ) Сайт на Django. Достался по наследству. Что нужно сделать. 1 сменить пароль админ. ( через консоль) 2 слетела регистрация ( при регистрации пользователя ошибка 500) ...
Программист на WordPress
Необходимо правки по сайту на WordPress.
Сделать 2 фильтра заведений и мероприятий + другие небольшие правки.
Требования: умение работать с ACF, уметь доработать готовые плагины, смена урл по хтассес и файл function.
Заявки фрилансеров
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