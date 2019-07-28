Программист на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок193 просмотра

Необходимо правки по сайту на WordPress.

Сделать 2 фильтра заведений и мероприятий + другие небольшие правки.

Требования: умение работать с ACF, уметь доработать готовые плагины, смена урл по хтассес и файл function.

 

WordPress
6 лет назад
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров