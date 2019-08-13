Натяжка верстки сайта на Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок229 просмотров

Всем привет, необходимо сделать натяжку верстки сайта визитки на wordpress, подробное ТЗ после собеседования

 

WordPress
6 лет назад
aryn11
Акпар 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Lookz1
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва(-1)
6 лет назад
$60
3 дня
Escrow
Отличная и быстрая работа. Стиль работы направлен на удобство для пользования конечного пользователя. Рекомендую, отличный специалист по Wordpress
Было приятно работать!

Заявки фрилансеров

Lookz1
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва(-1)
6 лет назад