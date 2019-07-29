Системный администратор/поддержка сайтов на CMS Joomla

$135
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок455 просмотров

 Ищем специалиста, который не допустит, чтобы в один прекрасный день наши сайты «встали колом». Он будет создавать техническую часть ресурса, писать программный код. Добавлять новый функционал. Следить за работоспособностью сайта, хостингами, доменами, серверами. Своевременно выявлять и исправлять ошибки, предупреждать сбои.

  • Резервное копирование сайтов;
  • В случае необходимости, перенос сайта на другой хостинг;
  • Мониторинг работоспособности сайта;
  • Обновление CMS и расширений сайта;
  • Удаление вредоносного кода;
  • Доработка сайта и (или) обновление контента - 12 часов работ;
  • поддержка сайтов на CMS Joomla /www.dezuslugi.com , www.ladylosk.com
  • оплата ежемесячно
Joomla
6 лет назад
dezin
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров