Форма сверстанна с помошю бутстрап 4.нужно вывести через ajaxForm, с валидацией полей(чтобы поля просто подсвечивались красным с текстом) и чтобы после отпраки формы сама форма исчезала и на ее месте появлялось уведомление об успехе ...
Системный администратор/поддержка сайтов на CMS Joomla
Ищем специалиста, который не допустит, чтобы в один прекрасный день наши сайты «встали колом». Он будет создавать техническую часть ресурса, писать программный код. Добавлять новый функционал. Следить за работоспособностью сайта, хостингами, доменами, серверами. Своевременно выявлять и исправлять ошибки, предупреждать сбои.
- Резервное копирование сайтов;
- В случае необходимости, перенос сайта на другой хостинг;
- Мониторинг работоспособности сайта;
- Обновление CMS и расширений сайта;
- Удаление вредоносного кода;
- Доработка сайта и (или) обновление контента - 12 часов работ;
- поддержка сайтов на CMS Joomla /www.dezuslugi.com , www.ladylosk.com
- оплата ежемесячно
Заявки фрилансеров
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