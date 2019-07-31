Мелкие доработки по сайту Opencart

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Завершен5 заявок256 просмотров

1. При работе с модулем Import / Export XLS Products Tool(V.5.6.3.0)

Вылезает такая ошибка:

сейчас вылетает вот это:

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to"break". Did you mean to use "continue 2"?

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried toallocate 16384 bytes)

по всей видимости нужно купить и настроить VPS сервер.

Я куплю, но нужно будет настроить.

+ он выгружает в xlsx почему-то, а не в xlsу меня не хавает эксель его

+ надо убрать нерабочие модули.

Версия движка ocStore 2.3.0.2.3 OCMOD

ocStoreOpencart
6 лет назад
gorasul
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Выбранный исполнитель

Ermolin82
Олег 
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Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
6 лет назад