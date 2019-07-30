Внести изменения в существующий сайт

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Завершен1 заявка170 просмотров

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6 лет назад
anbry
Анна 
42 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 часов назад
6 лет назад
$600
18 дней
Работа сделана на высшем уровне в очень короткие сроки. Артём всегда на связи, все было сделано очень оперативно и без косяков. Будем обращаться еще. Артём, большое спасибо!
Спасибо за интересный проект, надеюсь поработаем ещё)

Заявки фрилансеров

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 часов назад
6 лет назад
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Системы управления (CMS)