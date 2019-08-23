Натяжка на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок176 просмотров

нужно сделать натяжку на CMS (добовление товаров , картинки товаров, функционал корзины и т.д) Позиций примерно 130 шт 

6 лет назад
guest_15572924496471
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

veronika_zueva
Вероника 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 отзывов(-3)
6 лет назад
$200
5 дней
Escrow
Спасибо Веронике ,очень все оперативно и качественно. Сделала все в оговоренные сроки , все настроили внесла свои пожелания. Я очень доволен работой , рекомендую !!!!
Спасибо за интересное сотрудничество! С Вами было очень приятно работать.

Заявки фрилансеров

veronika_zueva
Вероника 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 отзывов(-3)
6 лет назад