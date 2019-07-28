Внести правки на сайт (pizzabobra.ru)

1. Внести правку в маску ввода телефона формы обратной связи при оформлении заказа.

Проблема в том, что некоторые заказы попадают в CRM (то есть оформляются) начинаясь с 8, некоторые с +7. Надо чтобы все были с 8ки. Предложение, в маску добавить 8 (9, то есть дописать девятку, чтобы было понятно, что дальше нужно вводить номер телефона с учетом этого.

2. Необходимо добавить возможность указать вес товара на сайте. Исходники: https://yadi.sk/d/NXoLoZTwmDPAlg/jpg