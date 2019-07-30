MODX: сделать главную страницу в виде ленгинга + правки каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок141 просмотр

Подробное ТЗ в файле. 

В ТЗ ссылка на макеты для просмотра, сами макеты в .psd отправлю исполнителю.

Есть нестандартные моменты в задании, поэтому если что-то не понятно, пишите мне, дам пояснения.

MODX
6 лет назад
palladin90
Павел 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров