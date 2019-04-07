palladin90

Павел palladin90

 
33 годаТаиланд/Пхукет
8 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$400
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
divster777
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$400
10 баллов
2 года назад
Верстка с макета + натяжка на WP
Интересный проект, подробное тз, мгновенная оплата. Работать с Павлом — одно удовольствие! Рекомендую к сотрудничеству!
Работаю с Виктором с 2016 года. Всё начиналось с верстки таблицы за 7$, а сейчас готов доверить ему свои самые важные проекты. Текущий проект — верстка сайта для крупной онлайн-школы, которая является лидером в России. Как обычно доволен полностью работой и по качеству и по срокам. Рекомендую на 100% 👍
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Abasheff
Фёдор 
27 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
4 года назад
Создать GIF-баннер
Ох, не так часто приходится получать отзывы, состоящие из абзацев. За это отдельное спасибо :) А по сотрудничеству с Павлом всё отлично: понятное ТЗ, приятное общение и своевременная оплата. Спасибо за заказ! YNWA
Фёдор отлично справился с задачей по созданию GIF-баннера. Ранее никогда не заказывал баннеры в формате GIF, поэтому предварительно были вопросы, на которые мне оперативно ответили. Первый вариант был правильно сделан по структуре, но по оформлению мне не очень понравился. Фёдор абсолютно адекватно отреагировал. Я показал пример, чего ожидал и следующий вариант уже соответствовал моим ожиданиям. Очень здорово, когда исполнитель так взаимодействует с заказчиком. Именно за это заказчики потом становятся постоянными, продолжу работу по другим задачам. Спасибо!
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annysonne
Анна 
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Создать два баннера для акций
Павел понятно и точно поставил задачу, своевременно оплатил работу и всегда был на связи. Спасибо за заказ! Рекомендую.
Анна быстро включилась в работу, сразу поняла ТЗ и выполнила задание быстрее ожидаемого. Варианты баннеров были приняты без дополнительных правок. Спасибо! Рекомендую.
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yaroslav_designe
Ярослав 
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$140
10 баллов
4 года назад
Разработать дизайн для лендинга (угги оптом)
Кратко о проекте, задача стояла в разработке дизайна landing page "угги оптом". Сам проект оказался интересным, такой проект даже не стыдно выставить себе в портфолио. С Павлом работалось легко, отвечал на все вопросы, самое главное четко подготовлено ТЗ, подготовлен контент, оплата без задержки. Был рад поработать с Павлом, Рекомендую!
Была задача разработать дизайн для лендинга. Мне немного повезло, что Ярослав чуть ошибся при оценке и указал стоимость работ ниже, если бы указал реальную стоимость, то я бы вряд ли выбрал его, так как отзывов на бирже нет, но работы очень понравились. В итоге всё сложилось наилучшим образом, я получил классный дизайн, который передаёт нужные смыслы. Ярослав получил очень лояльного клиента, я точно ещё обращусь и всё окупится))) Спасибо!
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dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Создать визуализацию пачки кофе с этикеткой
С Павлом работать легко и приятно, всегда на связи, оплата без задержек. Рекомендую!
Доволен работой с Евгением. Немного переживал, что будут сложности, потому что впервые давал задание на подобную задачу и технических моментов не знал многих. В таких случаях часто бывает, что получаешь не подходящий результат (ну, например, потом узнаешь, что в другом формате нужно было) и исполнитель говорит "но в ТЗ же этого не было". И с исполнителем не поспоришь... В данном случае все отлично прошло, были небольшие правки, но очень быстро и чётко. В общем, с выбором исполнителя я не ошибся))
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