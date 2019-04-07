palladin90

Фёдор отлично справился с задачей по созданию GIF-баннера. Ранее никогда не заказывал баннеры в формате GIF, поэтому предварительно были вопросы, на которые мне оперативно ответили. Первый вариант был правильно сделан по структуре, но по оформлению мне не очень понравился. Фёдор абсолютно адекватно отреагировал. Я показал пример, чего ожидал и следующий вариант уже соответствовал моим ожиданиям. Очень здорово, когда исполнитель так взаимодействует с заказчиком. Именно за это заказчики потом становятся постоянными, продолжу работу по другим задачам. Спасибо!