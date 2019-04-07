palladin90

[b]Задачи:[/b] [list=1][*]Выполнить текущие доработки агрегатора онлайн-курсов на WP (в основном по верстке);[*]Разработать (не совсем с нуля) дополнительные типы страниц: отзывы, страницы курсов, страницы спикеров, блог.[/list]Будет плюсом, если вы можете мелкие блоки (например, такую всплывашку [url=http://joxi.ru/5md7v6DF3NjdEr]http://joxi.ru/5md7v6DF3NjdEr[/url]) верстать ...
- Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $600
Привет! Меня зовут Павел Батаев. Я занимаюсь интернет-проектами с 2011 года. Моё основное направление — SEO-продвижение сайтов для онлайн школ и собственного агрегатора-онлайн курсов (найдите мой канал в Telegram, чтобы лучше понимать, хочется ли вам работать ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
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[b]Задача: [/b] [list][*]Сделать верстку с готовых макетов в Adobe XD (десктоп + адаптив)[*]Натянуть верстку на WP[/list]HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Подробное задание в прикрепленном файле.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно создать баннер в формате GIF. Подробности в ТЗ. Важно, чтобы после сдачи работы человек с базовыми навыками фотошопа мог редактировать тексты на баннере.Баннеры1 исполнительЗавершен4 года назад
Подробное ТЗ прикрепил. Также прикрепил пример файла и логотип в 2 форматах. Ещё раз обращу внимание, что это не коммерческое предложение, не продающий файл. Нужно просто, чтобы файл было удобно и приятно читать, чтобы была понятная структура. Будет ...Фирменный стиль10 заявокЗакрыт4 года назад
Подробное ТЗ в файле. В ТЗ ссылка на макеты для просмотра, сами макеты в .psd отправлю исполнителю. Есть нестандартные моменты в задании, поэтому если что-то не понятно, пишите мне, дам пояснения.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт4 года назад
ТЗ во вложении.Баннеры1 исполнительЗавершен4 года назад
Подробное ТЗ в прикрепленном файле.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Задание в прикрепленном файле. Напишите, каким способом вы планируете сделать работу. Может быть есть варианты, которые я не учел в ТЗ.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
1. Нужно внести доработки в шаблон 2. Создать отдельную страницу в стиле сайта (и часть блоков там тоже будет с сайта) для услуги "Проектирование" Очень важен срок. Есть постоянный исполнитель, но он просто загружен и не успевает ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
1. Увеличить скорость работы сайта (точно нужно поставить плагин кеширования и оптимизации картинок, но ещё вы сами должны подсказать, что нужно сделать). 2. Поправить вывод шаблонных текстов 3. По качеству картинок проконсультировать и при необходимости поправить. Подробности в ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нужно добавить товары на сайт. Подробная инструкция по добавлению в файле. Нужно добавить около 60 товаров сейчас. Таблицу со списком товаров отправлю позже, чтобы она была актуальной. Пример товара есть в ТЗ. Напишите, пожалуйста, сколько будет ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Несколько задач нужно выполнить. Если вы готовы выполнить не все из них, оставьте все равно заявку и напишите, что готовы выполнить. Если не найду исполнителя на все вместе, то разобью по задачам.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно внести мелкие правки на сайте https://siberian-boots.ru/ (создать страницу "Спасибо", установить код пикселя и т.п.)Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Подробное задание в прикрепленном файле:) Бюджет до 3000 рублей.Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Подробное ТЗ в приложенном архиве.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Нужно создать шаблон сайта на WP. Подробное ТЗ прикрепил.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно разработать 2-3 варианта надписи для этикетки. На фото пример самой этикетки и как она выглядит на обуви (чтобы было понятно, где это будет использоваться). Надпись на этикетке "SIBERIAN" Размер этикетки 40х20 мм, учитывайте, что от надписи до ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Вчера пришло вот такое сообщение: [i]Здравствуйте! От имени Вашего пользователя palladin90 была зафиксирована рассылка спама, в связи с чем мы были вынуждены заблокировать возможность отправки писем с сервера. Файл с логом за текущий день: https://owncloud.timeweb.net/index.php/s/LL2SlMygJSgz3x1 Из лога можно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад