Дизайн должен быть для людей

Мне 29 лет, я Веб-дизайнер с опытом работы более 4 лет.

Я специализируюсь на цифровых решениях.

В настоящее время я работаю фрилансером.

Открыт для новых проектов.

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Резюме

Web Design UI/UX

e-Commerce design

Landing Page

Mobile App Design