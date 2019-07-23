Дизайн должен быть для людей
Мне 29 лет, я Веб-дизайнер с опытом работы более 4 лет.
Я специализируюсь на цифровых решениях.
В настоящее время я работаю фрилансером.
Открыт для новых проектов.
Web Design UI/UX
e-Commerce design
Landing Page
Mobile App Design
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Портфолио
- Healthy Food Delivery "Сoncept"141 просмотр
- Red Kof.103 просмотра
Отзывы заказчиков
$140
10 баллов
6 лет назад
Была задача разработать дизайн для лендинга. Мне немного повезло, что Ярослав чуть ошибся при оценке и указал стоимость работ ниже, если бы указал реальную стоимость, то я бы вряд ли выбрал его, так как отзывов на бирже нет, но работы очень понравились. В итоге всё сложилось наилучшим образом, я получил классный дизайн, который передаёт нужные смыслы. Ярослав получил очень лояльного клиента, я точно ещё обращусь и всё окупится))) Спасибо!
Ответный отзыв
Кратко о проекте, задача стояла в разработке дизайна landing page "угги оптом". Сам проект оказался интересным, такой проект даже не стыдно выставить себе в портфолио. С Павлом работалось легко, отвечал на все вопросы, самое главное четко подготовлено ТЗ, подготовлен контент, оплата без задержки. Был рад поработать с Павлом, Рекомендую!
Дизайн сайтов
1 отзыв
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