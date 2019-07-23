Разработать дизайн для лендинга (угги оптом)

Была задача разработать дизайн для лендинга. Мне немного повезло, что Ярослав чуть ошибся при оценке и указал стоимость работ ниже, если бы указал реальную стоимость, то я бы вряд ли выбрал его, так как отзывов на бирже нет, но работы очень понравились. В итоге всё сложилось наилучшим образом, я получил классный дизайн, который передаёт нужные смыслы. Ярослав получил очень лояльного клиента, я точно ещё обращусь и всё окупится))) Спасибо!