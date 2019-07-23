Разработать дизайн для лендинга (угги оптом)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок459 просмотров

Подробное ТЗ в прикрепленном файле. 

6 лет назад
palladin90
Павел 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

yaroslav_designe
Ярослав 
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$140
4 дня
Escrow
Была задача разработать дизайн для лендинга. Мне немного повезло, что Ярослав чуть ошибся при оценке и указал стоимость работ ниже, если бы указал реальную стоимость, то я бы вряд ли выбрал его, так как отзывов на бирже нет, но работы очень понравились. В итоге всё сложилось наилучшим образом, я получил классный дизайн, который передаёт нужные смыслы. Ярослав получил очень лояльного клиента, я точно ещё обращусь и всё окупится))) Спасибо!
Кратко о проекте, задача стояла в разработке дизайна landing page "угги оптом". Сам проект оказался интересным, такой проект даже не стыдно выставить себе в портфолио. С Павлом работалось легко, отвечал на все вопросы, самое главное четко подготовлено ТЗ, подготовлен контент, оплата без задержки. Был рад поработать с Павлом, Рекомендую!

Заявки фрилансеров

yaroslav_designe
Ярослав 
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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