Сделать новый дизайн блоков -СОЧНЫЙ

Цену готов обсуждать! Нужно сделать новый дизайн блоков (1й блок сайта), яркий, сочный. продающий блок! Всего 4 картинки, по факту практически одинаковые (2 для мобильной версии, 2 для дескопной). Где будут зазывные тексты и картинки: Электросамокаты по оптовым ценам, Найдёте дешевле —снизим цену! Надо грамотно разместить эти тексты в этих блоках. Сайт: http://texnocity.by/У исполнителя наличие портфолио обязательно!