Нужен добротный дизайн для простого корпоративного сайта . Стильно, выдержанно, без всяких ярких ляпистых мест. Тематика сайта: изготовление оконных ПВХ-профилей. Работу начнем в 16-17 числах июля, как утвердим нюансы ...
Сделать новый дизайн блоков -СОЧНЫЙ
Цену готов обсуждать! Нужно сделать новый дизайн блоков (1й блок сайта), яркий, сочный. продающий блок! Всего 4 картинки, по факту практически одинаковые (2 для мобильной версии, 2 для дескопной). Где будут зазывные тексты и картинки: Электросамокаты по оптовым ценам, Найдёте дешевле —снизим цену! Надо грамотно разместить эти тексты в этих блоках. Сайт: http://texnocity.by/У исполнителя наличие портфолио обязательно!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт6 лет назад
Создать дизайн лендинга студии макияжа и причесок Заполнение контентом уже с меня, с Вас - дизайн, шрифты, расположение блоков разделы: - шапка (меню + баннер) - о нас ...Дизайн сайтов64 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать дизайн посадочной в 3 экрана. Адаптивный к мобильным устройствам. Ниша: китайский язык. Посадочная на бесплатные уроки по китайскому языку. С уважением, ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт6 лет назад
Симпатичный аккуратный скромный воздушный Адаптивный тональность бело/голубая/зеленая светлая, тема отходы и благоустройсто ассоциация экология/здоровая среда шапка лого – контакты - заказать звонок На ...Завершен6 лет назад
Требуется разработка дизайн-макета одной страницы сайта. Есть 2 сайта которые нравятся, надо сделать так же, но по своему. Есть подробное ТЗ и прототип, пишите вышлю. Бюджет 60$.Завершен6 лет назад
- $65
Индивидуальный дизайн для сайта юриста-адвоката (3 страницы).Завершен6 лет назад
- $550
Дизайн сайта для веб приложения на американский рынок 7 страницЗавершен6 лет назад
- $80
Создать дизайн посадочной страницы "Автоматизация склада" на 5-6 экранов по готовому прототипу для последующей верстки. Просьба при отклике показать свое портфолио. Бюджет - 5.000 рублей.Дизайн сайтов54 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $150
Требуется разработать дизайн сайта (Главная, 5 внутренних однотипных, дизайн каталога). Бюджет окончательный, не нужно откликаться, если вы с ним не согласны. Более подробно задача описана в документе. https://docs.google.com/document/d/1kV351crksDKZEEKD2hI4lQDwenvM-UuOIC_EpRVkR-Q/edit?usp=sharing ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно нарисовать на примере полученного в Sketch дизайна оставшиеся страницы сайта. Есть старый дизайн (там сможете подсмотреть контент) и новый (Лэндинг) что получите от меня. Всего 9 страниц ...Завершен6 лет назад