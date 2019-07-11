Дизайнер для лэндинга

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт54 заявки1305 просмотров

Создать дизайн посадочной страницы "Автоматизация склада" на 5-6 экранов по готовому прототипу для последующей верстки. 

Просьба при отклике показать свое портфолио.

Бюджет - 5.000 рублей.

6 лет назад
19970
60 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров