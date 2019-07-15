Дизайн 1 простой страницы + верстка, или без верстки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен22 заявки357 просмотров

Необходим дизайн 1 простой страницы. Сайт будет состоять только из этой страницы.

Данный сайт (страница) нужна для того, чтобы посетитель мог посмотреть какими еще направлениями мы занимаемся.

Прототип страницы - http://prntscr.com/odrekx

ТЗ - во вложении.

В заявке прошу указывать:

- если делаете только дизайн - так и укажите - только дизайн

- если сделаете дизайн + верстку - пишите дизайн + верстка

- цену и срок выполнения.

Бюджет скромный, поэтому приветствуются заявки новичков.

6 лет назад
closeca
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

nkm_studio
Кирилл 
42 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$30
2 дня
Escrow
Получилось то, что хотел в пределах бюджета и оперативно.
Здорово поработали, мои нервы целы, нервы заказчика надеюсь тоже. По сути: заказчик отвечал оперативно, культурно, грамотно - все по делу. РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

nkm_studio
Кирилл 
42 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад