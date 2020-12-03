https://t.me/Jeni0007
Alexsuhar
Необходимо нарисовать две секции для уже работающего сайта (хайп-инвест тематика).
Секция калькулятор:
1. Поле для ввода суммы (можно добавить и какой-то ползунок, но наличие поля обязательно),
2. Выбор валюты,
3. Выбор тарифного плана,
4. Выбор процента реинвеста (от 0 до 100%),
5. Результат (доход за 1 день и 1 месяц обязательно, другие периоды опционально).
Секция "Контакты":
1. Изображение сертификата и ссылка на документы
2. Карта проезда
3. Текст с контактами (адрес, соц.сети с иконками - телеграм и почта).
Предлагайте свои цены и сроки, если понравится ваша работа, сможем сотрудничать на постоянной основе. В планах полный редизайн имеющегося сайта, а также разработка новых проектов с нуля, плюс регулярные баннеры и лендинги. Требуется качественный современный дизайнер за адекватные деньги, соблюдающий сроки и регулярно на связи.
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