Alexsuhar

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок541 просмотр

Необходимо нарисовать две секции для уже работающего сайта (хайп-инвест тематика).

Секция калькулятор:

1. Поле для ввода суммы (можно добавить и какой-то ползунок, но наличие поля обязательно),

2. Выбор валюты,

3. Выбор тарифного плана,

4. Выбор процента реинвеста (от 0 до 100%),

5. Результат (доход за 1 день и 1 месяц обязательно, другие периоды опционально). 

Секция "Контакты":

1. Изображение сертификата и ссылка на документы

2. Карта проезда

3. Текст с контактами (адрес, соц.сети с иконками - телеграм и почта).

Предлагайте свои цены и сроки, если понравится ваша работа, сможем сотрудничать на постоянной основе. В планах полный редизайн имеющегося сайта, а также разработка новых проектов с нуля, плюс регулярные баннеры и лендинги. Требуется качественный современный дизайнер за адекватные деньги, соблюдающий сроки и регулярно на связи.

6 лет назад
alexsuhar
46 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
14 дней назад
6 лет назад
$30
1 день
Escrow
Всё понравилось, Василий учел все пожелания, несколько раз всё дорабатывал, пока мы не получили, что хотели. Спасибо
Александр быстро оплатил проект и понятно поставил задачу.

Заявки фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
14 дней назад
6 лет назад