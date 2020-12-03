Необходимо нарисовать две секции для уже работающего сайта (хайп-инвест тематика).

Секция калькулятор:

1. Поле для ввода суммы (можно добавить и какой-то ползунок, но наличие поля обязательно),

2. Выбор валюты,

3. Выбор тарифного плана,

4. Выбор процента реинвеста (от 0 до 100%),

5. Результат (доход за 1 день и 1 месяц обязательно, другие периоды опционально).

Секция "Контакты":

1. Изображение сертификата и ссылка на документы

2. Карта проезда

3. Текст с контактами (адрес, соц.сети с иконками - телеграм и почта).

Предлагайте свои цены и сроки, если понравится ваша работа, сможем сотрудничать на постоянной основе. В планах полный редизайн имеющегося сайта, а также разработка новых проектов с нуля, плюс регулярные баннеры и лендинги. Требуется качественный современный дизайнер за адекватные деньги, соблюдающий сроки и регулярно на связи.