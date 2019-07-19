Доработка дизайна карточки товара

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки217 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо выполнить доработку существующего дизайна карточки товара (3 различных макета)

+ адаптив.

Подробности в ЛС

6 лет назад
zagent
43 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

mariia_ol
31 год
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$21
2 дня
С Марией работать одно удовольствие! Быстро, чётко, качественно и за адекватную цену! Мои рекомендации!
От сотрудничества с Александрой всегда только положительные отзывы. Быстрая и вежливая коммуникация, своевременная оплата, четкая постановка задачи. Спасибо за проект, рекомендую!

Заявки фрилансеров

mariia_ol
31 год
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад

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