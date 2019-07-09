Надо нарисовать красивый и уникальный дизайн главной страницы для сайта по продаже гаджетов. Сколько будет стоить примерно мне ? И какие ваши условия ?
Дизайн интернет магазина + логотип!
Добрый день!
Нужен дизайн интернет магазина лодок.
Сайты что соответствуют нашей тематике:
https://lodki.ua/lodki/grebnyye-naduvnyye-lodki-pvkh-kupit
От Вас нужно не просто рисунок, а полностью продумать концепцию сайта!
Бюджет от 400$
Спасибо!
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