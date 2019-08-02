Разработка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен42 заявки312 просмотров

Требуется лендинг из 5-6 экранов. Дизайна или макетов нет предлагайте свои. Желательно на вордпресс.

WordPress
6 лет назад
MalzevIvan
Иван 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

VeraMorozova
Вера 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$200
2 дня
Результат отличный. Буду обращаться в Вере ещё. Спасибо
Отличный заказчик, всем рекомендую

Заявки фрилансеров

VeraMorozova
Вера 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад

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