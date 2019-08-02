Требуется разработать очень качественный и креативный дизайн для лендинга мобильного приложения. Выбирать исполнителя буду по портфолио и отзывам, если есть работы схожей тематики, будет плюс.
Разработка лендинга
Требуется лендинг из 5-6 экранов. Дизайна или макетов нет предлагайте свои. Желательно на вордпресс.
Выбранный исполнитель
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