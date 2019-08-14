Разработать дизайн-макет сайта

$260
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен52 заявки448 просмотров

Необходимо разработать дизайн-макет десктопной версии сайта по прототипу.

Прототип доступен по ссылке https://q7ouy1.axshare.com/#g=1&p=главная 

Фирменного стиля нет, есть логотип (во вложении) и конкретные пожелания к дизайн-макету. 

Страницы "Результаты участника / студии / конкурса" не требуют существенного изменения (дадим пояснения подробнее).

Хочется похожий дизайн https://www.staccatoschool.com: живые иллюстрации, большие шрифты, аккуратное цветовое решение.

В отклике укажите, пожалуйста, стоимость и сроки реализации дизайн-макета. 

6 лет назад
pmwebgid
Сергей 
32 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$200
19 дней
Escrow
Разрабатывали дизайн сайта для лиги танцев. Антон проявил себя как профессионал, сделал качественный дизайн, согласно ТЗ. Стоимость работ не изменилась от количества правок, а сроки сдвинулись только по нашей вине. Если вам необходимо подтверждение отзыва, можете писать мне в личку, отвечу! Продолжаем работать с Антоном на других проектах.
Спасибо Сергею за доверие. работаем дальше!

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад

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