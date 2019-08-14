Разработать дизайн-макет сайта

Разрабатывали дизайн сайта для лиги танцев. Антон проявил себя как профессионал, сделал качественный дизайн, согласно ТЗ. Стоимость работ не изменилась от количества правок, а сроки сдвинулись только по нашей вине. Если вам необходимо подтверждение отзыва, можете писать мне в личку, отвечу! Продолжаем работать с Антоном на других проектах.