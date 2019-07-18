Требуется веб дизайнер для разработки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен28 заявок350 просмотров

День добрый требуется дизайнер web интерфейсов  для разработки 2-3 страниц сайта, важны разработка креативной концепции (несколько штук). По всем вопросам в лс.

6 лет назад
dimkasp
45 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sagikani
Саги 
26 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$30
8 дней
Escrow
Крайне рекомендую молодого человека, не смотря на мое скептическое отношение - все выполнил очень достойно и терпеливо выслушивал меня. Молодец, буду обращаться в дальнейшем
Дмитрий отличный заказчик, все на высоте!) Рекомендую.)

Заявки фрилансеров

sagikani
Саги 
26 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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