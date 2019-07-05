Редизайн сайта на тильде

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка514 просмотров

Добрый день! Нужно сделать новый стильный дизайн для сайта визитки на Тильде,  не ограничиваясь только стандартными блоками. То есть в идеале сделать все на Фигме, согласовать и импортировать это в Тильду. Укажите стоимость работ и примеры.

FigmaTilda
6 лет назад
vadym_olieinik
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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