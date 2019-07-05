Редизайн сайта на тильде

Добрый день! Нужно сделать новый стильный дизайн для сайта визитки на Тильде, не ограничиваясь только стандартными блоками. То есть в идеале сделать все на Фигме, согласовать и импортировать это в Тильду. Укажите стоимость работ и примеры.