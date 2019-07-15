Нужно сделать изначально прототип сайта, который будет согласовываться с клиентом. Потом по прототипу сделать современный дизайн лендинга. Описание во вложении. Разработка должна быть сделана в Figma или Tilda. (при отклике прошу ...
Оформить блоки зоны контента
Добрый день.
Я пока конструировал набор материалов для главной - в целом получил схему блоков https://drive.google.com/file/d/1uqpcyvTdbHDp44vdSuaw0hGfRoNb4M7t/view?usp=sharing - исходник блока слева и шапки есть (я из них рамку взял). Но в зоне контента не хватает отличия блока от блока (да и отличия от блоков в столбце слева). Нужно добавить.
Если только такая работа - то сколько будет стоить?
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