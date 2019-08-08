Разработка дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен26 заявок367 просмотров

Необходимо разработать дизайн страниц сайта на основе предоставленных эскизов. Важно! Эскизы не являются прототипами страниц, а всего лишь указывают на то какие блоки на страницах должны быть представлены и в каком порядке. В остальном мы полагаемся на опыт дизайнера.

Работать нужно будет до полного согласования макетов. 

В заявке укажите, пожалуйста, свою оценку работы (сумму, за которую вы готовы взяться; сроки, за которые сможете предоставить первый вариант дизайна)

В заявке можете указать сколько доработок включает озвученная вами сумма.

6 лет назад
virinskaya
37 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

olex-sandr
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$200
33 дня
Escrow
Очень понравилось работать с Александром. С первого раза попал с дизайном сайта. Учел все пожелания и выдал отличный результат. Рекомендую.
Рекомендую! Евгения очень ответственный заказчик. Хорошо поставлена задача, работать комфортно. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

olex-sandr
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад