Разработка дизайна сайта

Необходимо разработать дизайн страниц сайта на основе предоставленных эскизов. Важно! Эскизы не являются прототипами страниц, а всего лишь указывают на то какие блоки на страницах должны быть представлены и в каком порядке. В остальном мы полагаемся на опыт дизайнера.

Работать нужно будет до полного согласования макетов.

В заявке укажите, пожалуйста, свою оценку работы (сумму, за которую вы готовы взяться; сроки, за которые сможете предоставить первый вариант дизайна)

В заявке можете указать сколько доработок включает озвученная вами сумма.