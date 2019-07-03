Провести маркетинговый анализ и создать прототип лендинга / сайта

Провести маркетинговый Приветствую, коллеги.

Меня зовут Сергей. Я занимаюсь ведением веб-проектов как частное лицо.

Ищу специалиста, способного провести маркетинговый анализ и создать прототип лендинга или сайта указанной компании.

ТЕМАтика

Производство и продажа клееного бруса. Компания не строит и не продаёт дома, а занимается только производством и продажей самого готового пиломатериала.

ЗАДАЧИ

– произвести маркетинговый анализ

– разработать прототип, готовый к передаче дизайнеру.

Под маркетинговым анализом я подразумеваю:

– Изучение товара (мною изучено – расскажу)

– Анализ рынка и конкурентов (частично изучено)

– Изучение ЦА, сегментация, позиционирование, УТП (частично изучено)

– Изучение СЯ (90% СЯ собрано – вышлю)

– Что то ещё? Ваши рекомендации?!

С клиентом проведено подробное интервью, собрано максимум информации – всё предоставлю.

Готов рассказать Вам все нюансы и детали госом.

При необходимости, всю недостающую информацию оперативно узнаю у клиента.

Под разработкой прототипа я подразумеваю:

– определить возможные форматы: лендинг / мультилендинг / сайт-каталог

– разработка блочной структуры лендинга / страниц сайта

– написание заголовков и текстов или написание ТЗ копирайтеру

Моя схема анализа и создания лендинга / сайта по Вашему недостаточно корректна – я открыт для ваших предложений!

Принимаю заявки по всем каналам связи :)

ПРОШУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ответить по всем семи пунктам ниже (!):

1. Прислать примеры работ, а лучше кейсов (анализ + прототипы).

2. Предлагаемый Вами состав маркетингового анализа.

3. Какой прототип Вы готовы сделать: текстовый эскиз или точный, с финальными текстами или без.

4. Есть ли бриф? Если есть – прошу прислать его.

5. В какой программе или сервисе Вы создаете прототипы.

6. Примерный бюджет и сроки

7. Этапы работы и оплаты

Принимаю заявки по всем каналам связи :) с указанием ссылки на проект. анализ и создать прототип лендинга/ сайта