Подробное ТЗ в приложенном файле
Провести маркетинговый анализ и создать прототип лендинга / сайта
Провести маркетинговый Приветствую, коллеги.
Меня зовут Сергей. Я занимаюсь ведением веб-проектов как частное лицо.
Ищу специалиста, способного провести маркетинговый анализ и создать прототип лендинга или сайта указанной компании.
ТЕМАтика
Производство и продажа клееного бруса. Компания не строит и не продаёт дома, а занимается только производством и продажей самого готового пиломатериала.
ЗАДАЧИ
– произвести маркетинговый анализ
– разработать прототип, готовый к передаче дизайнеру.
Под маркетинговым анализом я подразумеваю:
– Изучение товара (мною изучено – расскажу)
– Анализ рынка и конкурентов (частично изучено)
– Изучение ЦА, сегментация, позиционирование, УТП (частично изучено)
– Изучение СЯ (90% СЯ собрано – вышлю)
– Что то ещё? Ваши рекомендации?!
С клиентом проведено подробное интервью, собрано максимум информации – всё предоставлю.
Готов рассказать Вам все нюансы и детали госом.
При необходимости, всю недостающую информацию оперативно узнаю у клиента.
Под разработкой прототипа я подразумеваю:
– определить возможные форматы: лендинг / мультилендинг / сайт-каталог
– разработка блочной структуры лендинга / страниц сайта
– написание заголовков и текстов или написание ТЗ копирайтеру
Моя схема анализа и создания лендинга / сайта по Вашему недостаточно корректна – я открыт для ваших предложений!
Принимаю заявки по всем каналам связи :)
ПРОШУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ответить по всем семи пунктам ниже (!):
1. Прислать примеры работ, а лучше кейсов (анализ + прототипы).
2. Предлагаемый Вами состав маркетингового анализа.
3. Какой прототип Вы готовы сделать: текстовый эскиз или точный, с финальными текстами или без.
4. Есть ли бриф? Если есть – прошу прислать его.
5. В какой программе или сервисе Вы создаете прототипы.
6. Примерный бюджет и сроки
7. Этапы работы и оплаты
Принимаю заявки по всем каналам связи :) с указанием ссылки на проект. анализ и создать прототип лендинга/ сайта
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