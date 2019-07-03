Провести маркетинговый анализ и создать прототип лендинга / сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Провести маркетинговый Приветствую, коллеги. 

Меня зовут Сергей. Я занимаюсь ведением веб-проектов как частное лицо. 

Ищу специалиста, способного провести маркетинговый анализ и создать прототип лендинга или сайта указанной компании. 

ТЕМАтика 

Производство и продажа клееного бруса. Компания не строит и не продаёт дома, а занимается только производством и продажей самого готового пиломатериала. 

ЗАДАЧИ 

   – произвести маркетинговый анализ 

   – разработать прототип, готовый к передаче дизайнеру. 

Под маркетинговым анализом я подразумеваю: 

   – Изучение товара (мною изучено – расскажу) 

   – Анализ рынка и конкурентов (частично изучено) 

   – Изучение ЦА, сегментация, позиционирование, УТП (частично изучено) 

   – Изучение СЯ (90% СЯ собрано – вышлю) 

   – Что то ещё? Ваши рекомендации?! 

С клиентом проведено подробное интервью, собрано максимум информации – всё предоставлю.  

Готов рассказать Вам все нюансы и детали госом. 

При необходимости, всю недостающую информацию оперативно узнаю у клиента.  

Под разработкой прототипа я подразумеваю: 

   – определить возможные форматы: лендинг / мультилендинг / сайт-каталог 

   – разработка блочной структуры лендинга / страниц сайта 

   – написание заголовков и текстов или написание ТЗ копирайтеру 

Моя схема анализа и создания лендинга / сайта по Вашему недостаточно корректна – я открыт для ваших предложений!  

Принимаю заявки по всем каналам связи :) 

ПРОШУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ответить по всем семи пунктам ниже (!):  

1. Прислать примеры работ, а лучше кейсов (анализ + прототипы). 

2. Предлагаемый Вами состав маркетингового анализа. 

3. Какой прототип Вы готовы сделать: текстовый эскиз или точный,  с финальными текстами или без. 

4. Есть ли бриф? Если есть – прошу прислать его. 

5. В какой программе или сервисе Вы создаете прототипы. 

6. Примерный бюджет и сроки  

7. Этапы работы и оплаты 

Принимаю заявки по всем каналам связи :) с указанием ссылки на проект. анализ и создать прототип лендинга/ сайта

6 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

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