Дизайн сайта

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Завершен11 заявок753 просмотра

Нужно сделать дизайн сайта музыкальной тематики. Главная страница + десяток внутренних и адаптивные версии под планшеты и смартфоны. Подробности в почте

6 лет назад
Ohmnitude
37 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$950
10 дней
Escrow
Всё как надо. Алексей делает работу чуть не мгновенно. Рекомендую.
Отличный приятный заказчик, с которым комфортно работать даже не смотря на большую разницу во времени! Всем рекомендую Игоря к сотрудничеству: приятный в общении, понятные хотелки, быстрая оплата. С удовольствием сам посотрудничаю еще :)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад