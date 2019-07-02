Добрый день Прототипы https://yadi.sk/d/PsZ170QupHi5cw Нужно сделать страницы: новости, о компании, отзывы и контакты. доставка и оплата 1400 за страницу (мобильная тоже 360 и 320) Постоплата рублями
Необходим чат для сайта через телеграмм
доброго дня. необходимо установить на сайт чат. сообщения происходят через телеграм, на аккаунты менеджеров. выбор автоматический. можно по примеру - https://habr.com/ru/post/264035/ только дизайн в стиле сайта.Обязательные требованиярезультат не должен нарушать работу сайта.
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