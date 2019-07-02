Необходим чат для сайта через телеграмм

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка191 просмотр

доброго дня. необходимо установить на сайт чат. сообщения происходят через телеграм, на аккаунты менеджеров. выбор автоматический. можно по примеру - https://habr.com/ru/post/264035/ только дизайн в стиле сайта.Обязательные требованиярезультат не должен нарушать работу сайта. 

6 лет назад
guest_15614054090099
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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