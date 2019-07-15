Сделать дизайны страниц - Коран ручка

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка136 просмотров

Добрый день

Прототипы https://yadi.sk/d/PsZ170QupHi5cw

Нужно сделать страницы: новости, о компании, отзывы и контакты. доставка и оплата

1400 за страницу (мобильная тоже 360 и 320)

Постоплата рублями 

6 лет назад
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
6 лет назад
$110
4 дня
В процессе
Отлично поработали с Илгизом. Понятно написано ТЗ, быстрая оплата. Буду рад поработать еще. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта международного консалтинга (юридические услуги)

    Требуется только дизайн, разработку не предлагать. Для юридического сайта (международный консалтинг). В приоритете исполнители, у которых в портфолио есть подобные проекты. Без портфолио не рассматривам, так же не рассматриваем шаблонные ответы. Просьба ознакомиться с первоначальной ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Есть дизайн в FIGMA нужно сделать адаптив страниц

    $80

    Добрый день! Есть дизайн страниц сайта в Figma. Нужно сделать: 1) Расставить элементы по сетке Bootstrap или похожий (для верстки без вопросов) 2) Адаптив всех странниц (мобайл, планшет) ...

    BootstrapFigma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать тему для вордпресс

    Привет! нужно создать тему для вордпресс. в фотошопе сделала дизайн главной страницы сайта хочу создать интернет-магазин, но нужна помощь в этом. Нужен верстальщик, чтобы создать тему для вордпресс помогите, пожалуйста. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт для поиска програмистов на простарах СНГ для их последующего труд

    $40

    Заданиедля дизайнера: -Сайтдля поиска програмистов на простарах СНГ для их последующего трудоустройства в Германии. -Вцелом по концепции плюс минус делаем похожий сайт на hiwork.ru– упартнеров не нравиться игрушечный ...

    Java
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн для лендинга

    Нужно сделать дизайн лендинга геоквестов, логотип уже есть, нужно сделать 5 экранов примерно. Как стилистика нравится https://winforfun.app/ Тематика похожая как тут https://ubego.ru/ Сразу жду предложений по цене и срокам, для предварительного выбора ...

    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Редизайн главной страницы

    Здравствуйте, нужно сделать редизайн страницы  нужно сделать чтобы он выглядел стильно и продающе. Дизайн предоставить в файле фотошопа. На все вопросы смогу ответить.

    Дизайн сайтов49 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обновление дизайна (Джумла)

    Уважаемые исполнители. Необходимо изменить дизайн действующих сайтов (Джумла). Не нужна разработка дизайна, нужна корректировка и полная адаптация под Джумлу. Подробное ТЗ для первого проекта в прикрепленном файле. Указывайте общую стоимость работ: изменение дизайна, адаптация под ...

    Joomla
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сайта

    Привет! Нужно сделать дизайн сайта по предоставлению услуг аренды интерактивных развлечений для мероприятий - Bullet time, видеоспиннер и тд. Есть примерное описание страниц. По сути нам нужна Главная / ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Натянуть новый дизайн с адаптивкой + оптимизировать скорость (Joomla)

    $140

    Есть сайт на Joomla, компонент каталога Virtuemart. И есть новый готовый дизайн для него в PSD. Дизайн не сказать что сложный. Задача - сверстать этот дизайн с учётом адаптива мобильных и натянуть на ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад