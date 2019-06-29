Натянуть новый дизайн с адаптивкой + оптимизировать скорость (Joomla)

Есть сайт на Joomla, компонент каталога Virtuemart.

И есть новый готовый дизайн для него в PSD. Дизайн не сказать что сложный.

Задача - сверстать этот дизайн с учётом адаптива мобильных и натянуть на сайт вместо старого дизайна. В новом дизайне есть совсем небольшие изменения в функционале.

Также помимо натяжки нового дизайна необходимо оптимизировать скорость загрузки страниц сайта, показатели которого сейчас довольно низкие (9 для мобильных, 31 для десктопа через гугл).

Делаем всё это конечно же сперва на тестовом сервере на свежей копии сайта, можем предоставить свой сервер.