Необходимо разработать уникальный дизайн главной страницы сайта. Дизайн должен быть стильным и современным, а главное - продающим. Работать нужно до полного утверждения дизайна заказчиком. Бриф в наличие.
Создание лендинга для приема заказов рекламного агентства
Создание лендинга для приема заказов рекламного агентства
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Дизайн сайтов60 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть 2 сайта по узким тематикам, для которых нужно разработать поп ап. Внутри этого всплывающего окна будет показываться арбитражный товар (для одного сайта один, для другого - другой), фото товаров есть, текст я предоставлю, ТЗ ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт6 лет назад
Есть доступ в админку сайта с возможностью редактирования шаблона.Требуется изменить расположение элементов в «шапке» сайта: подвинутьмодуль Поиска, изменить размер шрифта в номере телефона, настроить горизонтальное меню (категории каталога товаров), ссылки со страниц и т.п.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо подготовить текст и сделать прототипдля лендинга. ВАШ образец Брифа, тех.задание и т.п. Обращаю Ваше внимание, что (пока) мне нужен ТОЛЬКО прототипстраницы в фотошоп, которую потом уже можно будет отдать дизайнеру. Пишите свои цены и ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать одну страницу сайта в соответствии с прототипом . Дизайн должен быть в акварельно/ карандашной технике, в шапке сайта предполагается "карандашный" рисунок панорамы СПб и ниже 2 изображения писателей (см. прототип) . Рисунки ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $250
Необходимо переделать главную страницу вебсайта (responsive: desktop+mobile+tablet, all OS) для лучшего представления. Проект использует известный Framework . При первом контакте просьба заранее присылать портфолио ранее созданных порталов (responsive only).Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Для сайта на Друпал 7 нужно создать тему. Все файлы изображений будут предоставлены.Закрыт6 лет назад
Есть женский сайт, работающий на теме https://foodiepro.com/ (wordpress), в этой теме плохо проработан дизайн элементов на странице записи, текст сложно читать, элементы сливаются. Нужно визуально выделить блоки внутри текста, т.е. сделать следующее: 1) Дизайн цитаты; ...Закрыт6 лет назад
- $200
Нужен дизайн лендинга: mobile + web (mobile first!) Текст лендинга (на английском): https://docs.google.com/document/d/1jT74jmrgpaQSUvCnp3JnyHPEuDwDun9h0W9MXBZA0Hk/edit?usp=sharing Логотип: https://drive.google.com/file/d/1elGSZ0eL0LIH11FdCEp8VdbC3Haoc65z/view?usp=sharing Конкуренты: https://medium.com/@vladnevskii/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-2018-58cd88854d0 Ожидаем крутой визуальный ...Закрыт6 лет назад
1. Есть существующий сайт http://remont-063.ru/ с темой ремонта. Скачиваем его и меняем на тему монтажа отопления. 2. Дизайн главной страницы готов. Остальные страницы имеют такие же шапку, меню и подвал, ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад