Разработка страницы сайта (PSD)

Необходимо разработать одну страницу сайта в соответствии с прототипом .

Дизайн должен быть в акварельно/ карандашной технике, в шапке сайта предполагается "карандашный" рисунок панорамы СПб и ниже 2 изображения писателей (см. прототип) . Рисунки можем предоставить.

Более подробно расскажу непосредственно исполнителю.

Шрифты на усмотрение дизайнера, цвета и примерный вид панорамы в приложении.

Срок до 3х дней, но все обсуждаемо.