Редизайн сайта.

Есть сайт - https://clck.ru/GpERC нужно сделать редизайн (пока только главной страницы)

Cайт нужно сделать в стиле "Art deco", примерно как в этом референсе https://clck.ru/GpESg

На первой странице идёт описание фестивалей. Нужно, чтобы было примерно в такой структуре https://clck.ru/GnL2w- баннер, описание короткое, пару картинок и кнопка.

Первые два блока главной страницы необходимо сделать до ночи субботы/утра воскресенья.

Пишите Ваши предложения по цене и присылайте портфолио. Если всё понравится, то возможно долгосрочное сотрудничество.