Редизайн сайта.

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Закрыт32 заявки361 просмотр

Есть сайт - https://clck.ru/GpERC нужно сделать редизайн (пока только главной страницы)

Cайт нужно сделать в стиле "Art deco", примерно как в этом референсе https://clck.ru/GpESg

На первой странице идёт описание фестивалей. Нужно, чтобы было примерно в такой структуре https://clck.ru/GnL2w- баннер, описание короткое, пару картинок и кнопка. 

Первые два блока главной страницы необходимо сделать до ночи субботы/утра воскресенья. 

Пишите Ваши предложения по цене и присылайте портфолио. Если всё понравится, то возможно долгосрочное сотрудничество.

6 лет назад
SergoAlt
Сергей 
31 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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