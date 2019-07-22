Дизайнер для макета презентационных документов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки311 просмотров

В google docs и PDF нужно титульную страницу оформить в дизайне сайта. Далее необходимо сделать шаблон страниц, которые будут иметь графические элементы схожие с дизайном сайта, а также была красиво придумана и оформлена структура документа, заголовки перечисления и т.д. Заявки принимаются с примерами аналогичных работ.

Работаем без предоплаты.

6 лет назад
Leonasavoy
Савой 
42 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

bratchenko
Павел 
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад
$41
8 дней
Escrow
Павел быстро вник в смысл, понял идею и проявил фантазию. Все стильно и со вкусом. Рекомендую! Будем работать дальше!
Анна, о-о-очень приятный человек! Воспитанный, справедливый и добрый! По этому работа по проекту прошла на одном духу и оставила только положительные эмоци!!! Спасибо Вам огромное, за это!

Заявки фрилансеров

bratchenko
Павел 
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад

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