Дизайнер для макета презентационных документов

В google docs и PDF нужно титульную страницу оформить в дизайне сайта. Далее необходимо сделать шаблон страниц, которые будут иметь графические элементы схожие с дизайном сайта, а также была красиво придумана и оформлена структура документа, заголовки перечисления и т.д. Заявки принимаются с примерами аналогичных работ.

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