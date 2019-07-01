Оформить страницу курса в стиле лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок367 просмотров

оформить страницу курса в стиле лендинга но под текущее цветовое и стилистическое оформление сайта.

сайт этот a-rosta.kz

Стиль оформления можно графический о переносе на сайт договоримся!

Предполагается глобальное изменение в текстах и графике.

6 лет назад
Luj
49 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alexmisser
39 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$30
3 дня
Александра быстро вошла в курс дела и попала в цель с первого раза! Заказ выполнен в срок и качественно, заказчик остался доволен! Коммуникабельная и внимательная, приятно с ней работать. Спасибо за сотрудничество! Будем обращаться еще...
Владимир очень хороший заказчик, позитивный и отзывчивый. Проект не затягивает, с оплатой тоже не проблем не возникло. Все замечания и вопросы только по делу. Было очень приятно работать, большое спасибо! Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

alexmisser
39 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад

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