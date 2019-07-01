Уважаемые исполнители, необходимо изменить дизайн 2-х сайтов (Джумла), ТЗ по первому сайту в прикрепленном файле (более детально напишу в личку, когда определю исполнителя). При удачном сотрудничестве второй сайт будет изменен по аналогии с первым. Просьба, ...
Оформить страницу курса в стиле лендинга
оформить страницу курса в стиле лендинга но под текущее цветовое и стилистическое оформление сайта.
сайт этот a-rosta.kz
Стиль оформления можно графический о переносе на сайт договоримся!
Предполагается глобальное изменение в текстах и графике.
Выбранный исполнитель
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