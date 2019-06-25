Дизайн сайта + логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт51 заявка986 просмотров

Приглашаю дизайнера для создания логотипа и информационно-развлекательного сайта с нуля. Приветствуется опыт создания сайтов указанной тематики. Работа на мобильных устройствах и десктопах. Система комментариев, регистрация, личный кабинет. Дизайн должен быть простым, понятным и функциональным. С удовольствием ознакомлюсь с вашими портфолио и ценовыми предложениями. Сроки не горят, понравившегося исполнителя могу подождать. 

6 лет назад
guest_15615440332874
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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