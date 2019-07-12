Разработка дизайна для сайта

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Завершен1 заявка154 просмотра

Персональный проект для Елены Груздевой. Разработка дизайна трех страниц.

6 лет назад
SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Frambuas
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
6 лет назад
$140
10 дней
Все отлично, будем работать дальше :)
Отличное сотрудничество, четкая постановка задачи, моментальная оплата. Однозначно рекомендую! С удовольствием буду работать в дальнейшем))

Заявки фрилансеров

Frambuas
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
6 лет назад