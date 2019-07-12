Разработка дизайна для сайта

Дизайн корпоративного сайта. Только дизайн, натянем сами, полную разработку не предлагать. Предварительно, отрисовать надо будет 3-5 страниц, учитывая контакты. Детальное тз исполнителям, у кого понравится портфолио. Так же, укажите вилку ваших цен от и до ...