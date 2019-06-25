Есть шаблон , нужно чуть сменить дизайн и нарисовать лого( есть эскиз, нужно просто нарисовать) , вообщем переделываем готовый сайт. Затраты времени- не более 3 часов. Сайт на тильде ( обязательно опыт)
Дизайн всех необходимых страниц интернет магазина.
Добрый день.
Нужен дизайн всех необходимых страниц интернет магазина на основе ГОТОВОЙ главной страницы (прикреплена к проекту).
В общей сложности 3-5 страниц.
Напишите также отдельно стоимость на верстку (если вы предлагаете и эти услуги).
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