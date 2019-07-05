Куплен хостинг и домен. Сделан сырой пробный сайт.Нужен ВЭБ дизайнер с художественным вкусом для создания топового сайта деятельность: медиакомпания.
Необходимо нарисовать три страницы сайта
Здравствуйте,
Необходимо нарисовать три страницы сайта (минимализм) Главная, FAQ, Support а так же logo для сайта
За основу взят пример сайта https://proxywhite.com можно сделать практически такой же только в другом стиле.
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