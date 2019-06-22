Редизайн интернет-магазина на Ecwid

Нужен специалист с опытом работы на платформе Эквид.

Есть действующий магазин. Сейчас перерисовали все страницы – нужно сменить дизайн без изменения функционала.

Скрины, ссылки и другое в личных сообщениях. Бюджет – по договоренности, срок – обсуждаем исходя из реального объема работы. Приступить нужно как можно быстрее.