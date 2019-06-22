Сайт dverimoskow.ru 1. Header (изображения можно брать из клипарта) Разместить тестовые данные и указать где их потом менять. 1.1. Картинка с часами. Мы работаем c XX:XX до XX:XX (Без выходных) 1.2. Картинка с ...
Редизайн интернет-магазина на Ecwid
Нужен специалист с опытом работы на платформе Эквид.
Есть действующий магазин. Сейчас перерисовали все страницы – нужно сменить дизайн без изменения функционала.
Скрины, ссылки и другое в личных сообщениях. Бюджет – по договоренности, срок – обсуждаем исходя из реального объема работы. Приступить нужно как можно быстрее.
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