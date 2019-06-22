Редизайн интернет-магазина на Ecwid

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок221 просмотр

Нужен специалист с опытом работы на платформе Эквид.  

Есть действующий магазин. Сейчас перерисовали все страницы – нужно сменить дизайн без изменения функционала.  

Скрины, ссылки и другое в личных сообщениях. Бюджет – по договоренности, срок – обсуждаем исходя из реального объема работы. Приступить нужно как можно быстрее. 

6 лет назад
bogdanyanitskiy
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров